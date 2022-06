Stań na jednej nodze. Licz, ile wytrzymasz. Wynik da odpowiedź o stanie zdrowia

Zdaniem badaczy z Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Finlandii i Brazylii prosty i bezpieczny test równowagi, jakim jest stanie na jednej nodze, mógłby być włączony do rutynowych badań lekarskich osób starszych. Jak zauważają badacze, przeciwieństwie do siły czy elastyczności mięśni, równowaga utrzymuje się w dość dobrej kondycji aż do szóstej dekady życia, kiedy to zaczyna się stosunkowo szybko pogarszać. Mimo to proste testy na sprawdzenie równowagi nie są włączane do rutynowych badań lekarskich mężczyzn i kobiet w średnim i starszym wieku. Jako jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy, badacze wskazują na fakt, że nie istnieje żaden standardowy test do jej przeprowadzania, a ponadto nauka dysponuje niewielką ilością twardych danych łączących równowagę z symptomami i zdarzeniami innymi niż upadki.