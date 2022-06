Zgodnie z treścią artykułu, odchody prezydenta Rosji zbierane są od co najmniej pięciu lat. Podczas wizyty Putina w Wersalu w maju 2017 roku jeden z agentów FSB towarzyszących przywódcy Federacji Rosyjskiej był zobligowany do zebrania kału pozostawionego przez Putina. Do tego celu dostarczono mu odpowiednik pojemnik, w który miał spakować dokładnie zebrany kał, a następnie włożyć go do specjalnej walizki. Tak zapakowane odchody były następnie transportowane do Rosji.