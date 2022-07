Dla każdego coś innowacyjnego. Komputery Microsoft Surface od dekady zachwycają oryginalnością

A co najważniejsze, żaden z komputerów Microsoft Surface nie istniał i nadal nie istnieje w próżni. To część ekosystemu sprzętów i usług, które od lat są rynkowym standardem w wielu branżach. Każda z maszyn z linii Surface została zaprojektowana od początku do końca w taki sposób, by idealnie współgrać z systemem Windows, pakietem Office, komunikatorem Microsoft Teams czy nawet usługą cloud gamingu Xbox Game Pass. Niezależnie od tego, czy szukasz komputera do nauki, pracy w biurze czy cyfrowej twórczości, w portfolio Surface znajdziesz coś dla siebie.