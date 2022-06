T-Mobile wyposażył swój dekoder w funkcję nagrywarki, która pozwala zapisywać w jego pamięci do 100 godzin nagrań do 180 dni od nagrania. Do tego dochodzi dostęp do programów wyemitowanych nawet 7 dni wstecz, co ucieszy osoby, które przegapiły film, serial, mecz albo inny program i chciałyby go obejrzeć już po terminie emisji w telewizji linearnej.