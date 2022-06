Król jesiotr powrócił do Wisły. Przeżył dinozaury, nie poradził sobie z niszczeniem polskich rzek

Może wydawać się to paradoksem, skoro to właśnie przełowienie doprowadziło do wyginięcia jesiotra w polskich wodach. Jeśli jednak łowiący ryby będą podchodzili z szacunkiem do jesiotra i po schwytaniu go zrobią mu zdjęcie, opiszą go, prześlą dane do naukowców, no i oczywiście go wypuszczą, rybie nie powinno nic złego się stać.