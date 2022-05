Spójrzcie w niebo – jerzyki wróciły! To fantastyczna wiadomość

Przyznaję, że w swoich tekstach pewnie dołożyłem cegiełkę do takiego postrzegania jerzyków: są dobre, bo jedzą komary. A gdyby nie jadły, to co, moglibyśmy ręką machnąć na ich problemy, do których rzecz jasna przyłożył się człowiek, blokując im dziury w ścianach w trakcie termoizolacyjnych remontów, gdzie wcześniej budowały gniazda? A jerzyki są na tyle pamiętliwe, że potomstwo wychowują tam, gdzie same przyszły na świat.