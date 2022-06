Internet Explorer umrze 15 czerwca. Microsoft odłączy od respiratora narzędzie do pobierania Chrome'a

Internet Explorer to historia wzlotu i upadku. Przez długie lata przeglądarka ta dominowała na rynku, jednak trudno ten sukces przypisywać jej jakości. W czasach, gdy to PC był najważniejszym urządzeniem elektronicznym w domu, rynkiem tym władał niepodzielnie Microsoft. Co więcej, robił to w sposób wysoce nieetyczny. Jego wpychanie Internet Explorera, gdzie się da i blokowanie konkurencji przed robieniem tego samego zakończyło się głośnym procesem antymonopolowym, który nieomal nie doprowadził do podziału firmy.