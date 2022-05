Naciskasz przycisk w przeglądarce i plik ląduje na wszystkich twoich urządzeniach. Świetna nowość w Edge'u

Edge 104 we wczesnej wersji testowej zyskał funkcję Drop. Ta jest na razie testowana tylko z wybraną grupą użytkowników i nie jest jasne, kiedy dokładnie trafi do wersji produkcyjnej tej przeglądarki. Jest jednak na tyle użyteczna, że wydaje się wątpliwym, by Microsoft chciał z niej zrezygnować. Zwłaszcza że Edge ma dobrą passę: niektóre pomiary wykazują, że jest już drugą najpopularniejszą przeglądarką na rynku.