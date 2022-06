Kolejną nowością jest import audio do Reelsa. Oznacza to, że możemy wybrać osobny plik z obrazem i osobny z dźwiękiem, a to daje nieporównywalnie większe możliwości. Bardzo wielu twórców stosuje voice over, czyli narrację nagraną niezależnie od wideo. Do tej pory do Reelsa z voice overem potrzebny był montaż w zewnętrznej aplikacji, a teraz wszystko można zrobić w samym Instagramie.