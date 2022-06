Zestaw klocków zmienił jego życie. Poznajcie 23-latka z Andory budującego protezy z Lego

Zgodnie ze słowami Handa Solo, możliwości pierwszej protezy, MK-1 były ograniczone faktem, że do konstrukcji użył tylko jednego zestawu Lego. Obecnie projektując protezy i inne konstrukcje, wykorzystuje on program Lego Studio, który pozwala mu tworzyć w wirtualnej przestrzeni 3D, jednocześnie zapisując pełną listę użytych klocków. Dzięki czemu może on jednocześnie zamówić wszystkie niezbędne klocki do danej konstrukcji. Co więcej, instrukcję budowy jednej ze swoich protez, MK-V, wraz z całą dokumentacją Hand Solo opublikował w serwisie Youtube.