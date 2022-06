Google wziął piosenkę znanego rapera, żeby dowalić Apple'owi. Poszło o SMS-y

Drake na potrzeby albumu Honestly, Nevermind nagrał kawałek Text Go Green, w którym podmiot liryczny narzeka na to, że jego wiadomość wysłana do drugiej osoby nie ma niebieskiego tła (charakterystycznego dla iMessage), tylko zielone (symbolizujące zwykłego SMS-a). Prowadzi to do wniosku, że nadawca został właśnie zablokowany przez swojego rozmówcę korzystającego z iPhone'a i komunikatora od Apple’a. Google pokusił się o własną interpretację tej piosenki.