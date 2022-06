Wspólna gra użytkowników Epica i Steama jest już możliwa. Epic Games Store daje też 2 darmowe gry

Na dziś, w ramach Epic Online Services SDK 1.15, dostępny jest interfejs wyłącznie do łączenia gier Epic Games Store z Steam, tylko do gier pisanych dla Windowsa. Ma ono niebawem jednak być rozszerzone o gry z macOS-a i Linuxa oraz o kolejne pecetowe i konsolowe platformy. Szczegóły i konkretne daty nie zostały jednak podane do wiadomości. Co ważne, aktualizacje API nie będą powiązane z aktualizacjami gry. Innymi słowy, wszelkie usprawnienia Epica będą stosowane automatycznie i nie będą wymagały dalszej interwencji twórcy gry.