Sztuczna inteligencja nauczyła się odróżniać gdakanie kur. Teraz wiadomo, kiedy kurczakom dzieje się krzywda

Naukowcy z uniwersytetu w Hongkongu przekonują, że technologia ta równie dobrze może zostać zastosowana do innych zwierząt, np. do nasłuchu indyków czy świń. W zeszłym roku media obiegła też informacja o zestawach do VR, które poprawiają nastrój i produktywność wśród krów. Z goglami na łbie widziały one piękne, nasłonecznione i pełne trawy łąki, co budziło w nich pozytywne emocje, poprawiało nastrój, a dzięki temu miały dawać więcej mleka.