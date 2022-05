Na tym firma również nie zamierza poprzestawać. Jak tylko Monk Skin Tone scale trafi do wszystkich produktów związanych ze Zdjęciami Google, algorytm zacznie być wdrażany w Wyszukiwarce Google. Ma on pomóc w tym, by użytkownicy otrzymywali bardziej różnorodne odpowiedzi na wpisane przez nich frazy, w szczególności przy przeszukiwaniu grafik. Firma nie podaje jednak nawet przybliżonej daty premiery integracji z Wyszukiwarką.