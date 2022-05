Nowa Motorola ma matrycę 200 megapikseli. Przyzwyczajcie się, bo to nowy standard

Co wiemy już teraz o tym aparacie? Całkiem sporo, bowiem Motorola wykorzysta matrycę Samsung Isocell HP1. Jest to sensor, którym Samsung oficjalnie pochwalił się już we wrześniu ubiegłego roku. Mówiło się wówczas, że taka matryca trafi do Galaxy S22 Ultra, a następnie do Xiaomi 12 Ultra. Plany koreańskiego producenta uległy zmianie, a ostatecznie S22 Ultra otrzymał matrycę znaną z poprzednika. Wyszło mu to na dobre, co możecie zobaczyć np. na zdjęciach wykonanych tym smartfonem na Islandii. Z kolei na Xiaomi Mi 12 Ultra nadal czekamy.