Odszkodowanie w LINK4 proste jak odebranie przesyłki

Absolutnie nie. Rozmowy są nagrywane, o czym każdorazowo klient jest wcześniej informowany, ale jest to również podyktowane jego interesem. Dzięki takiej praktyce jesteśmy w stanie wrócić do rozmowy np. przy okazji procesu reklamacyjnego. Możemy sprawdzić, czy konsultant zachował się profesjonalnie, ocenić jakość usługi i merytorycznie ustosunkować się do ewentualnych uwag. Zależy nam na tym, by klient zawsze był usatysfakcjonowany kontaktem z nami, bo to jest w naszym interesie. Staramy się minimalizować obszar niepewności dbać, by klient zawsze otrzymywał precyzyjne informacje.