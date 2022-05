Oczyszczanie atmosfery sprawi, że na Ziemi będzie jeszcze gorzej. Naukowcy mają dla nas złą wiadomość

Klimat jest jednym z najbardziej złożonych systemów nad jakim ludzkość kiedykolwiek próbowała zapanować. Jak się jednak okazuje wielość zmiennych jest na tyle obszerna, że którymkolwiek suwakiem nie ruszymy, to zmienimy inne. Jeden problem rozwiążemy, to wywołamy kolejny. Wszystko to oczywiście mamy na własne życzenie dzięki temu, że przez całe dekady emitowaliśmy (i nadal to robimy) do atmosfery olbrzymie ilości gazów cieplarnianych uznając, że atmosfera ziemska jest pojemna i wszystko przyjmie, a nawet jeżeli coś zepsujemy, to skutki ludzkość poczuje pewnie za 100 albo 200 lat. Pomyliliśmy się jednak, bo atmosfera zaczęła reagować znacznie szybciej i sami wkrótce będziemy się zmagać ze skutkami swojej swawoli.