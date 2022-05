PlayStation 5 CFI-1200 nadciąga. Jakich zmian możemy oczekiwać po nowej wersji konsoli Sony?

Na początku trzeba wyraźnie podkreślić, że PS5 CFI-1200 to nowa wersja znanego i obecnego od dwóch lat projektu konsoli. Nie jest to jej nowy model (np. PS5 Slim), ale usprawnienie dotychczasowej konstrukcji oraz procesu produkcyjnego. CFI-1200 to nie pierwsze odświeżenie PlayStation 5. Wcześniej konsola Sony otrzymała m.in. wyraźnie mniejszy - ale wcale nie gorszy - radiator, pozwalający zmniejszyć koszty produkcyjne po stronie Sony.