Jeszcze rok i maszyny z Windowsem rzucą rękawicę MacBookom M1. Intel szykuje wielkie zmiany

Oczywistą korzyścią dla konsumenta będzie poprawa efektywności energetycznej komputerów wyposażonych w układy produkowane w 5-nm procesie. O ile raczej nie osiągną one takiego stosunku mocy do mobilności co Apple Silicon, tak mogą stanowić dostatecznie duży progres, by załagodzić drastyczne różnice między komputerami Apple’a i reszty świata. W końcu źródła Digi Times ujawniają, iż zamówienie Intela w TSMC ma być na tyle duże, by firma zwiększyła moce produkcyjne czipów 5 nm już pod koniec tego roku, co mogłoby pozwolić uniknąć problemu z brakiem dostępności czipów w przyszłości i może ukróciło nieco monopolistyczną pozycję Apple’a, który to aktualnie okupuje większość mocy przerobowych fabryki, co skutkuje problemami z dostępnością podzespołów dla innych producentów.