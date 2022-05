CNN opisało historię Kelsey Golden, której dwuletni syn był na tyle bystry by samodzielnie, za pośrednictwem telefonu mamy zamówić 31 cheeseburgerów w aplikacji Doordash. Kelsey jak zwykle pracowała zdalnie ze swojego domu w Teksasie i przesyłała zdjęcia ze swojego telefonu na komputer, podczas gdy dwuletni Barrett zaczął domagać się telefonu. Nie wzbudziło to podejrzeń kobiety, gdyż jak mówi "Barrett uwielbia patrzeć na swoje odbicie" a wbudowany aparat to jego ulubiona aplikacja, którą lubi bardziej niż jakąkolwiek inną grę. Barrett bawił się telefonem w nietypowy sposób, stale dotykając ekranu w różnych miejscach. Po jakimś czasie Kelsey otrzymała powiadomienie, że jej zamówienie w Doordash zajmuje więcej czasu niż powinno, co zdziwiło kobietę, gdyż tego dnia nic nie zamawiała.