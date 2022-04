Paradoksy kłusownictwa. Fakt, że w Polsce polować na żubry przez wieki mogli tylko krewni i znajomi króla sprawił, że żubr w naszych lasach nie był wyjątkiem. Upolowanie go bez upoważnienia groziło nawet karą śmierci, co ustanowił Zygmunt August. Wyjątkowość żubrów docenił car Aleksander I, który wziął gatunek pod ochronę w czasach rozbiorów. Ale historia w końcu się o żubry upomniała. W czasie I wojny światowej potężne, acz ufne osobniki podchodziły do ludzi licząc na pożywienie. Tymczasem ginęły, bo same miały stać się pokarmem dla przemierzających lasy żołnierzy.