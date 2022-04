W nocy z nieba pada deszcz kamieni. Hubble odkrył fascynujące piekielne planety

Gorące jowisze, bo o nich mowa, to planety gazowe podobne do Jowisza, która okrążają swoją gwiazdę macierzystą w bardzo małej odległości, przez co zwrócona do gwiazdy strona planety jest niezwykle rozgrzana. Obecnie przyjmuje się, że takie planety powstają w dużej odległości od gwiazdy, ale wskutek interakcji grawitacyjnych z innymi planetami, spychane są one do wnętrza swojego układu planetarnego. Ultragorące jowisze to jedynie podgrupa tych planet, w której znajdują się najbardziej ekstremalne przypadki.