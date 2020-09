Takich planet nie powinno być. WASP-189b to istne piekło

144 interakcji

Gwiazda większa od Słońca, planeta większa od Jowisza krążąca dwadzieścia razy bliżej od gwiazdy niż Ziemia od Słońca i rok trwający niecałe 3 dni. Tak wygląda rzeczywistość w gwiazdozbiorze Wagi, 322 lata świetlne od Ziemi.

Od 25 lat ludzie regularnie odkrywają nowe planety pozasłoneczne krążące wokół mniejszych i większych gwiazd w naszej Galaktyce. Wśród ponad 4000 znanych już egzoplanet znajdują się takie podobne do planet Układu Słonecznego i takie, które w ogóle ich nie przypominają. Wystarczy tutaj wspomnieć superziemie, czyli planety skaliste kilkukrotnie większe od Ziemi czy gorące jowisze - planety przypominające naszego Jowisza, ale krążące znacznie bliżej swojej gwiazdy macierzystej. Europejski teleskop kosmiczny CHEOPS właśnie dostarczył nowych informacji o jednym z takich gorących jowiszów. Tak jak naukowcy przypuszczali, jest to jedna z najbardziej ekstremalnych planet dotąd odkrytych we wszechświecie.

Tu wchodzi egzoplaneta WASP-189b

Gazowy olbrzym WASP-189b o rozmiarach o połowę większych od Jowisza krąży wokół gwiazdy HD 133112, która jest jedną z najgorętszych gwiazd, o których wiadomo, że posiadają własne planety. Co jednak szczególnie ciekawe, ów gazowy olbrzym jest w stanie przetrwać w odległości 20 razy mniejszej od odległości Ziemi od Słońca. Co w tym ciekawego? W takiej odległości od gwiazdy gazowa planeta atakowana jest silnym strumieniem wiatru gwiezdnego, który teoretycznie powinien taką planetę po prostu rozwiać.

Ze względu na niewielką odległość od potężnej gwiazdy macierzystej (która jest znacząco większa od Słońca), planeta okrąża swoją gwiazdę w niecałe 3 dni. Jak zwykle w przypadku tak blisko krążących planet, jest ona bezustannie zwrócona tą samą stroną w kierunku gwiazdy. Z uwagi na to, że gwiazda jest o ponad 2000 stopni gorętsza od naszego Słońca, nic dziwnego, że temperatura samej planety szacowana jest na 3200 stopni Celsjusza, przez co jest ona klasyfikowana przez naukowców jako ultra-gorący jowisz. W takiej temperaturze żelazo nie tylko topi się, ale także przechodzi w stan gazowy.

Cały układ planetarny znajduje się 322 lata świetlne od Ziemi w kierunku gwiazdozbioru Wagi.