Porównanie do niewielkiego Limbo może wydawać się nie na miejscu, ale sami twórcy przyznają, że Trek to Yomi będzie tytułem krótkim. Przejście całej gry na normalnym poziomie trudności zajmie ok. 5 godzin. Twórcy chcieli w ten sposób osiągnąć jak najbardziej kinowe doświadczenie, zbliżając grę do klasycznego filmu o samurajach.