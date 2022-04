Samsung zmieni procesory w topowych telefonach. Czas powitać MediaTeki

Od lat w europejskich smartfonach Samsunga znajdują się autorskie procesory Exynos, a w amerykańskich są Snapdragony. Od lat toczy się wojenka, które wersję są lepsze i czy czuć jakieś różnice. Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, bo wygląda na to, że do topowych smartfonów Galaxy wkroczą procesory MediaTek. Co to oznacza?