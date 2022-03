Ten smartfon sprzedawał się najlepiej na całym świecie w 2021 r. Nie był to iPhone

Nie jest niespodzianką fakt, że najlepiej sprzedają się tańsze smartfony. To, co jest naprawdę istotne to fakt, że Galaxy A12 jest urządzeniem, które zupełnie nie przypomina tanich smartfonów sprzed kilku lat. Jasne, jest w nim pełno kompromisów, ale jednocześnie całość działa bardzo sprawnie, o ile tylko dopłacimy do wersji z większą pamięcią RAM.