O co konkretnie chodzi? Perymetria może kojarzyć się z badaniem wzroku, jednak w technologiach oznacza bardzo czujny wzrok, nieprzepuszczający nikogo. To nic innego jak system detekcji ruchu i monitoringu oparty na dziesiątkach, a przy tak długim odcinku jak granica nawet tysiącach czujników. Jest używany do monitorowania wielu strategicznych miejsc i obiektów: elektrowni, portów, rafinerii, wałów przeciwpowodziowych, magazynów, gazociągów czy właśnie granic państwowych.