Ośmioprocentowa różnica względem najlepszego do tej pory tego rodzaju ogniwa nie brzmi jak wiele. Ale ta sprawia, że TPV zaczyna być porównywane do turbin parowych jak równy z równym. Co więcej, ma względem nich bardzo istotną przewagę. Ogniwa termotowoltaiczne nie zawierają żadnych ruchomych elementów. Są nieporównywalnie trwalsze i tańsze w utrzymaniu.