Aktualnie kometa Bernardinelli-Bernstein znajduje się ok. 3,5 mld km od Słońca i już w tej odległości odczuwa oddziaływanie termiczne Słońca. Tlenek węgla na jej powierzchni sublimuje, odrywa się od powierzchni i tworzy wspomniany wyżej obłok gazu otaczający jądro komety. Kiedy w okolicach 2031 roku kometa zbliży się maksymalnie do Słońca, rozpocznie swoją podróż z powrotem do Obłoku Oorta, aby powrócić znowu w okolice gazowych olbrzymów za kolejne… trzy miliony lat. Będzie to zatem jedyna w życiu okazja, aby choć rzucić okiem na zdjęcia tego obiektu, który jak kolejny raz zawita do wnętrza Układu Słonecznego, pewnie zastanie tu już planetę, na której nie będzie żadnego Homo sapiens sapiens, a coś już zupełnie innego.