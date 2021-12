Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to nie Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Porównanie

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Kiedy staramy się za pomocą teleskopów zajrzeć w najodleglejsze widoczne obszary wszechświata, to zawsze między nami a najodleglejszymi obiektami znajdzie się mnóstwo pyłu, który skutecznie ogranicza nam zajrzenie „najdalej jak się da”. Ponownie, w podczerwieni nie będzie to już problemem. Z tego też powodu naukowcy spodziewają się, że za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba będziemy w stanie dostrzec pierwsze galaktyki, jakie pojawiły się we wszechświecie tuż po Wielkim Wybuchu. To ekscytująca perspektywa, bowiem wciąż nie wiadomo w jaki sposób, już bardzo krótko po Wielkim Wybuchu we wszechświecie pojawiły się pierwsze duże galaktyki. Teoretycznie ich formowanie powinno zająć więcej czasu, niż na to wskazują dane obserwacyjne.