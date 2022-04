Do eksplozji nowych dochodzi w układach dwóch gwiazd, w których jedna z gwiazd jest białym karłem, czyli pozostałością po gwieździe podobnej do Słońca, która w toku swojej ewolucji przeszła już przez stadium czerwonego olbrzyma i odrzuciła swoje zewnętrze powłoki odsłaniając jasne i gorące jądro. Taki biały karzeł zazwyczaj ma masę zbliżoną do Słońca, przy czym rozmiarami przypomina bardziej Ziemię. Jeżeli taki biały karzeł ma za towarzysza normalną gwiazdę to najczęściej stopniowo odziera ją z gazu, głównie z wodoru. Oderwany od gwiazdy strumień gazu po spirali opada na białego karła stopniowo zwiększając jego masę. Po przekroczeniu krytycznej masy, w bezpośrednim otoczeniu białego karła powstają warunki wystarczające do fuzji wodoru w hel. W jednej chwili na całej powierzchni białego karła dochodzi do tzw. wybuchowego zapłonu wodoru. W eksplozji biały karzeł odrzuca całą nagromadzoną powłokę gazową. Wraz z oddalaniem się owej powłoki jasność i temperatura białego karła stopniowo spadają na przestrzeni kilku tygodni. Proces przyciągania gazu z gwiezdnego towarzysza trwa jednak nadal do następnej eksplozji. Na Ziemi właśnie te eksplozje nazywane są nowymi.