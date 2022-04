Traktują wątrobę ultradźwiękami i leczą cukrzycę. To może być przełom

Droga do wprowadzenia na rynek takiego rozwiązania jest jeszcze bardzo daleka, ale pierwsze kroki już poczyniono. Naukowcy z Yale School of Medicine zaprezentowali wyniki wykorzystania nowej, zupełnie nieinwazyjnej metody leczenia cukrzycy za pomocą wykorzystania ultradźwięków do pobudzenia określonych nerwów czuciowych w wątrobie. Technologia pFUS (ang. peripheral focused ultrasound stimulation) skupia się na dostarczenia impulsów ulatradźwiękowych do określonego fragmentu wątroby pacjenta, w miejsce, gdzie znajdują się liczne zakończenia nerwowe.