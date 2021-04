Marzenie cukrzyków na horyzoncie. Jest szansa na koniec zastrzyków z insuliną

3 interakcji

Grupa naukowców z Uniwersytetu Nowojorskiego rozwiązała dość poważny problem dotyczący wszystkich osób cierpiących na cukrzycę. Chodzi o zastrzyki z insuliny, które już wkrótce może zastąpić o wiele wygodniejsze łykanie tabletek.

Insulina to hormon, który jest niezbędny do przenoszenia glukozy z krwi do wszystkich komórek ludzkiego organizmu, które akurat zgłaszają na nią zapotrzebowanie. Bez dostaw tego hormonu komórki nie są w stanie produkować energii. Dodatkowo, bez obecności insuliny, we krwi wzrasta poziom glukozy. A ta w postaci nieprzetworzonej prowadzi do uszkodzenia tkanek w organizmie i wynikających z tego procesu powikłań, które prędzej czy później zaczynają zagrażać życiu chorego.

Insulina w tabletkach

Żeby temu zapobiec, chorzy na cukrzycę muszą regularnie dostarczać swojemu organizmowi insulinę. Aktualnie odbywa się to najczęściej za pośrednictwem samodzielnie wykonywanych zastrzyków. Podawanie insuliny doustnie było jak na razie niemożliwe. A to za sprawą kwasów żołądkowych, które błyskawicznie rozkładają ten hormon, zanim zdąży przedostać się do układu krwionośnego.

Naukowcy z Uniwersytetu Nowojorskiego twierdzą, że rozwiązali ten problem przy pomocy nowatorskiej konstrukcji tabletki z insuliną. Składa się z super-cienkich, nanomateriałowych warstw chroniących insulinę przed strawieniem i reagujących jednocześnie z cukrami w naszym organizmie. Oznacza to, że insulina zawarta w tabletce opracowanej przez naukowców nie tylko jest w stanie przetrwać swoją podróż przez żołądek, ale też być precyzyjnie dawkowana. Jej opakowanie reaguje bowiem na poziom cukru w organiźmie i wraz z jego wzrostem uwalnia kolejne dawki insuliny.

Tyle teorii. Pomysł został jak na razie przebadany na szczurach

Podczas badań na gryzoniach amerykańscy naukowcy nie zauważyli żadnych niepożądanych efektów związanych z doustnym podawaniem insuliny. Jak sami jednak twierdzą, ich koncepcja wymaga dalszego dopracowania.

Zespół chce między innymi przetestować inne nanomateriały i znaleźć ich optymalną konfigurację, która umożliwiłaby zwiększenie dawki insuliny w pojedynczej tabletce. W testowanych wersjach zawartość insuliny odpowiadała ok. 65 proc. całkowitej wagi pojedynczej tabletki. Idealnie byłoby zwiększyć tą proporcję do 80 lub więcej proc.

Sama koncepcja już teraz wydaje się niezwykle interesująca. Szczególnie z perspektywy osób chorych na cukrzycę, które codziennie muszą dostarczać sobie insulinę w formie dość nieprzyjemnych zastrzyków. Nie wspominając już o tym, że ktokolwiek opracuje skuteczny sposób na doustne dostarczanie tego hormonu, na pewno zarobi na tym fortunę.