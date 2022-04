Instagramerki więc same muszą zadbać o swoją ochronę. Przyznają, że z uwagi na problem niejednokrotnie rozważają nieumieszczenie jakiegoś zdjęcia, by nie prowokować tego rodzaju wiadomości. CCDH dodaje też, że nie wszystkie Instagramerki zaproszone do współpracy przyjęły propozycję. Niektóre przyczyny odmów to... obawa przed zalewem mowy nienawiści w skrzynce odbiorczej od osób, którym mówienie publiczne o przemocy w Internecie się nie podoba. Co ciekawe, pojawiły się też u niektórych obawy czy Instagram w ramach zemsty za mówienie o problemach nie zmniejszy sztucznie widoczności ich postów, co miałoby katastrofalny wpływ na przychody żyjących z lokowania produktów Instagramerek.