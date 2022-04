Halo, policja?! Farmy wiatrowe kradną... wiatr. Turbiny zwalniają i wytwarzają mniej prądu

Naukowcy z Niemiec zwracają jednak uwagę na jeszcze jeden istotny element. Owszem, skoro wiatr traci siłę po przelocie przez farmę wiatrową, to będzie to musiało mieć także wpływ na środowisko naturalne. Za farmą wiatrową warunki pogodowe będą mniej wietrzne. W najbliższym czasie badacze planują sprawdzić, jaki to będzie miało wpływ na życie morskie. Jakby nie patrzeć wiatr i wywoływane przez niego fale bezustannie mieszają wody morskie, co ma bezpośredni wpływ na zawartość soli i tlenu w wodzie. Więcej, brak skutecznego mieszania wód będzie miał także wpływ na temperaturę i ilość składników odżywczych na poszczególnych głębokościach wód morskich i oceanicznych.