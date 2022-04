Wielki Obłok Magellana (LMC) to największa z kilkudziesięciu niewielkich galaktyk karłowatych, które krążą wokół Drogi Mlecznej. Jakby tego było mało, jest to także jedna z najbliższych nam galaktyk. Droga Mleczna (nasza galaktyka) ma ok. 100 000 lat świetlnych średnicy. W tym kontekście dzieląca nas od LMC odległość ok. 160 000 lat świetlnych wydaje się naprawdę niewielka. Nic dziwnego, że obiekt ten nie jest jedynie niewielkim punktem na nocnym południowym niebie, a rozciąga się na obszarze 7 × 7 stopni. Dla porównania tarcza Księżyca w pełni ma średnicę zaledwie 0,5 stopnia.