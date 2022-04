Firmy nie tylko migrują systemy i aplikacje z własnych serwerowni. W chmurze zyskują dostęp do całych platform

Wkrótce pojawiły się platformy, które można było tworzyć niemal jednym przyciskiem. Paas (Platform as a service) sprawił, że administratorzy nie musieli już spędzać godzin na instalacji oprogramowania, a od razu mogli je konfigurować pod potrzeby firmy. Dzięki stworzonym platformom pojawiała się możliwość dostępu do coraz bardziej zaawansowanych usług cyfrowych. Nie rozwiązywało to jednak wszystkich problemów związanych z oczekiwaną przez rynek transformacją biznesową.