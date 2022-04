W idealnym świecie, wchodząc do MacDonald’s powinniśmy otrzymać równie pięknego BigMaca, a przynajmniej równie dużego BigMaca, co na promującej go grafice przed restauracją. Wszyscy jednak wiemy, że nigdy się tak nie dzieje, zaś wyjście z tego błędnego koła wydaje się wręcz niemożliwe. Gdyby fast food fotografował burgera takim, jakim jest, nie wyglądałby on na tyle apetycznie, by ktokolwiek chciał go kupić. Gdyby z kolei fast food oferował w sklepie burgera, który jest naprawdę ładny i dobrze przygotowany, fizycznie niemożliwą byłaby "taśmowa" produkcja jedzenia, której oczekują klienci przychodzący do Burger Kinga, Maca czy dowolnego innego fast foodu.