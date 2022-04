Na ulice Warszawy wyjechał w tym tygodniu samochód do złudzenia przypominający auta Google’a czy Apple’a, z przytroczoną do karoserii aparaturą do skanowania ulic. Skoro jednak mamy tak dobrze wyglądające Google Streetview, to jaki w zasadzie jest cel tego przedsięwzięcia? Otóż Warszawa ma plan. Bardzo sprytny.