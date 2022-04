ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED – objawienie z grafiką Quadro

Pierwszy moment pt. no dobra, co jest? przyszedł w czasie obróbki zdjęć. Oprogramowanie Adobe ma to do siebie, że potrafi położyć nawet najpotężniejsze komputery i nawet na wspomnianych wyżej potężnych maszynach zawsze dochodziło do sytuacji, w których Lightroom Classic czy Photoshop zauważalnie zwalniały. W Lightroomie taką sytuacją jest maskowanie, które nawet na najmocniejszych laptopach wykazuje minimalny, ale odczuwalny lag podczas używania pędzla. W Photoshopie z kolei wszystkie komputery, jakich dotąd używałem, „klękały” podczas formowania. A w każdym razie nie działały tak płynnie, by nazwać to pracą w czasie rzeczywistym, zwłaszcza gdy mowa o pracy na plikach z matrycy 42 Mpix.