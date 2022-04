Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, wiele aktywnych plam słonecznych emitowało własne rozbłyski, aczkolwiek wpływ na Ziemię mają jedynie te rozbłyski, do których dochodzi na tym fragmencie powierzchni gwiazdy, który skierowany jest bezpośrednio w stronę naszej planety. W poniedziałek to właśnie AR 2993 wyemitowała dwa rozbłyski klasy M1. Warto jednak zauważyć, że choć oba rozbłyski spowodowały chwilowy blackout na niektórych częstotliwościach radiowych na terytorium Azji i Australii, to tak naprawdę były to nieistotne rozbłyski klasy M. Tymczasem zaledwie tydzień temu na Słońcu doszło także do niezwykle silnych rozbłysków klasy X, które są dziesięciokrotnie silniejsze od klasy M. Nie dowiedzieliśmy się jednak o tym z mediów, bowiem akurat te rozbłyski nie były skierowane bezpośrednio w stronę Ziemi.