Nowe słuchawki Apple’a z aplikacją na Androida. Nie zgubisz ich za kanapą

Niestety cena Beats Studio Buds pozostaje bez zmian. Za słuchawki w nowych kolorach przyjdzie nam zapłacić tyle samo, co za te sprzedawane do tej pory. Apple w Stanach Zjednoczonych wycenił je na 149,99 dol., co przekłada się na 729 zł. Słuchawki we wszystkich kolorach można zamawiać z dostawą do Polski na stronie Apple.com, ale nowe wersje mają ciut dłuższy czas oczekiwania.