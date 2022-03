Tylko pomyślcie jak zmieniłoby się nasze podejście do wszechświata i do życia we wszechświecie, gdyby udało się dostrzec na najbliższych nam egzoplanetach ślady wskazujące na obecność życia. Do momentu kiedy znamy tylko jedno życie we wszechświecie, to na Ziemi, nie wiemy, czy jesteśmy wyjątkowi, czy nie. Gdyby jednak okazało się, że także na najbliższych nam egzoplanetach, cztery lata świetlne od Ziemi znajduje się życie, które rozwinęło się zupełnie niezależnie od życia na Ziemi, oznaczałoby to, że życie występuje we wszechświecie powszechnie. Nagle wszechświat przestałby być martwy, a patrząc w gwiazdy mielibyśmy wrażenie, że patrzymy na prawdziwe kosmiczne zoo, o którego istnieniu wcześniej nawet nie wiedzieliśmy.