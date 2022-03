Czy można zmienić funkcję przycisku Share na kontrolerze Xbox? Od dziś: tak.

Jedną z istotniejszych, przynajmniej dla niektórych, nowości wprowadzonej w bieżącej generacji konsol Xbox, jest dodanie nowego przycisku na kontrolerze. Służy on do błyskawicznego wykonania zrzutu ekranowego z gry lub nagrania jej przebiegu do pliku wideo. Wystarczy wcisnąć - i zrzut gotowy. Przytrzymać - i ostatnie kilkadziesiąt sekund gry przed wciśnięciem przycisku ląduje do pamięci konsoli. Zrzuty i nagrania lądują następnie w sieci Xbox Live (można to wyłączyć), można też je sobie wygodnie przesłać na Twittera i OneDrive’a.