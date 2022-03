Cudzysłów nie jest przypadkowy. Remake Advance Wars to bowiem turowa produkcja strategiczna o oznaczeniem wiekowym 10+, w której przemoc jest silnie ograniczona. Oprawa Re-Boot Campa jest kreskówkowa, kolorowa, zabawkowa wręcz. Tytułowi daleko do przedstawiania wojny w jego prawdziwym, brutalnym kształcie, jak robi to This War of Mine czy Spec Ops: The Line.