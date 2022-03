Activision Blizzard, wydawnictwo odpowiedzialne za Overwatcha, Diablo, Call of Duty, World of Wacraft, Candy Crush i Starcrafta, wstrzymało sprzedaż nowych gier na rosyjskim rynku, w tym związanych z nimi dodatków, mikrotransakcji i usług. Oznacza to, że obywatele Rosji nie tylko nie mogą kupować nowych gier tego wydawnictwa, ale też nie mogą w pełni korzystać z wielu popularnych tytułów online, które już nabyli.