Pościemniali, teraz milczą, a mieszkańcy tracą ważną atrakcję. Tak warszawscy urzędnicy łamią własne słowo

Do właścicieli psów jest dodatkowe przesłanie: urząd oznajmia, iż ci "nadal będą mogli korzystać ze skweru", co można zrozumieć jako zapewnienie, iż na wejściach do skweru nie będzie znaków zakazu z rysunkiem postaci z psem. Ta dobroduszność urzędników zasługuje na pochwałę, choć przypominają też oni, że opiekunowie proszeni są o "kontrolę nad swoimi pupilami i sprzątanie nieczystości".