Wiele się mówi o tym, że wykładowcy na uczelniach wyższych są nie tylko nieprzygotowani do prowadzenia zajęć zdalnych, ale niekiedy wręcz do obsługi komputera - a właściwie pracy z różnymi rodzajami oprogramowania wykorzystywanymi do pracy i nauki zdalnej. Często problem "wykluczenia cyfrowego" utożsamia się jedynie z najstarszymi pokoleniami dydaktyków. Jednakże jego skala zależy przede wszystkim od tego, w jakim stopniu dana osoba obcuje z technologiami we własnym zakresie. Bowiem aż do roku 2020 w toku kształcenia przyszłych kadr szkolnych i akademickich nauka "zdalna" czy "przez komputer" była pojęciem obcym, o ile nie abstrakcyjnym. Innymi słowy: żadna placówka edukacyjna ani uczelnia wyższa nie przygotowały swoich uczniów i pracowników na nauczanie zdalne. Jednym z efektów takiego stanu rzeczy jest zamienianie egzaminów pisemnych w nic innego jak prace grupowe.