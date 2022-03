Mimo tak rozległego doświadczenia w przestrzeni kosmicznej, jak dotąd temat seksu w przestrzeni kosmicznej pozostawał absolutnym tabu. Dopóki człowiek w kosmos leciał co najwyżej na orbitę okołoziemską, nie był to temat jakoś szczególnie istotny. Jednak w ostatnich latach nie mówi się już o lotach orbitalnych, a coraz częściej agencje kosmiczne czy prywatne przedsiębiorstwa roztaczają przed nami wizję nie tylko wycieczek w kosmos, ale i mieszkania tam. Mowa wszak o stałych bazach księżycowych, potężnych orbitalnych hotelach czy w końcu o kolonizowaniu Marsa. Ten ostatni element szczególnie oznacza wyprowadzkę z Ziemi na stałe i zamianę Marsa w drugi dom. To z kolei sprawia, że w przestrzeni kosmicznej nie będziemy już ograniczali się tylko do wykonywania eksperymentów, ale także będziemy musieli stworzyć nową codzienność. Jeżeli faktycznie staniemy się - jak chce tego Elon Musk - gatunkiem międzyplanetarnym, to musimy wiedzieć, jak działa seks w przestrzeni kosmicznej.