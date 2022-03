Mowa tutaj o tankowcu FSO Safer, na którego pokładzie znajduje się ponad milion baryłek ropy. To właśnie ta ropa stanowi źródło niepokoju wśród naukowców z Woods Hole Oceanographic Institution. W najnowszym artykule opublikowanym przez CNN badacze wskazują, że gdyby doszło do jakiegokolwiek uszkodzenia statku, do oceanu może wydostać się ok. 40 milionów galonów ropy, co spowodowałoby katastrofę ekologiczną nieporównywalną w skutkach do jakiejkolwiek innej.